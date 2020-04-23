СМИ назвали тренера из России, который может возглавить "Динамо"

Российский журналист Алексей Андронов 17 апреля заявил, что в России есть специалист, который может возглавить киевское "Динамо". Андронов не стал называть тренера, но сказал, что специалист имеет не российский паспорт. Украинский журналист Михаил Спиваковский предположил, что это может быть наставник ЦСКА Виктор Гончаренко. Но Андронов опроверг его кандидатуру.

Ведущие "ТаТоТаке" обратились к Андронову за комментарием. Он заявил, что имел в виду Курбана Бердыева, который является гражданином Туркменистана.

К теме В России есть тренер, который может возглавить киевское "Динамо", - известный комментатор

Андронов считает, что Бердыев может помочь "Динамо". Также он утверждает, что Бердыев может возглавить киевский клуб не как гражданин России, хотя и имеет российский паспорт.

Это системный человек, пользующийся большим уважением со стороны руководителей "Динамо". Бердыев заслужил, но так и не получил возможность поработать с топ-клубом России. И в Киеве вполне способен принести определенную пользу,

– заявил Андронов.

По его мнению, все зависит от того, какой футбол нужен "Динамо".

"В Ростове он показал, что может достойно выглядеть со средней командой даже на уровне Лиги чемпионов", – добавил Андронов.

Что известно про Бердыева?

9 июня 2017 года Бердыев вернулся на пост главного тренера российского "Рубина". 5 июня 2019 года он был отправлен в отставку до окончания контракта с клубом.

В клубе якобы были недовольны результатами и игрой команды, при том что тренер получал зарплату 3 миллиона евро в год.

Как тренер, Бердыев дважды выигрывал чемпионат России с "Рубином", обладатель Кубка России и дважды выигрывал Суперкубок России.

С "Ростовом" становился серебряным призером чемпионата России.

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