СМИ заподозрили невесту Криштиану Роналду в беременности: фото

Невесту нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджину Родригес заподозрили в беременности. Футболист с девушкой и детьми проводил карантин на Мадейре и только на днях вернулся в Турин.

Издание The Sun предполагает, что его подруга Джорджина Родригес намекнула загадочным сообщением, что она беременна.

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Перед тем, как покинуть Мадейру и вернуться в Италию, 26-летняя модель опубликовала в истории Instagram пост с надписью "девочка" и сердечком.

Газета отмечает, что эта подсказка предполагает, что возможно Родригес беременна.

Добавим, что у Роналду и Джорджины уже есть общая дочь Алана Мартина, которая родилась в ноябре 2017 года. Кроме того, у футболиста есть сын Криштиану-младший и близнецы Ева и Матео.

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