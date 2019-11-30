Сможет ли сборная Украины выйти из группы на Евро-2020? Опрос

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Андрей Шевченко / GETTY IMAGES

Сборная Украины на групповом этапе Евро-2020 сыграет с Нидерландами, Австрией и еще одной сборной, которая получит путевку в марте в раунде плей-офф.

Четвертым соперником Украины на чемпионате Европы станет победитель пути плей-офф A или D. Матчи плей-офф состоятся в марте 2020 года.

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За путевку на Евро в плей-офф A борются: Исландия – Румыния и Болгария – Венгрия. В группе D – Грузия – Беларусь и Северная Македония – Косово.

Первый матч на групповом этапе чемпионата Европы подопечные Андрея Шевченко сыграют 14 июня в Амстердаме против Нидерландов.

18 июня "сине-желтых" ждет встреча в Бухаресте с командой из плей-офф. Последнюю игру в группе Украина сыграет 22 июня в Бухаресте против Австрии.

Победитель группы C в 1/8 финала сыграет против лучшего третьего места группы D, E, F. Второе место группы C в 1/8 финала встретится с победителем группы A.

Если третья команда группы C окажется одной из лучших, то в 1/8 финала может сыграть с победителем группы F или E.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Опрос 24 Евро-2020 Сборная Украины по футболу Футбол
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