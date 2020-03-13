Сможет ли Усик победить Чисору? Опрос

Украинский боксер Александр Усик 23 мая проведет второй бой в супертяжелом весе. Соперником непобедимого олимпийского чемпиона из Украины станет Дерек Чисора.

Усик, который завоевал все титулы в тяжелом весе и стал абсолютным чемпионом, стремится повторить достижение в супертяжелом весе. В этой весовой категории еще не было абсолютных чемпионов.

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Первый шаг к своей цели Александр сделал в середине октября 2019 года в Чикаго (США). Украинец дебютировал в супертяжелом весе, одолев Чазза Уизерспуна.

Кроме того, WBO назвала Усика официальным претендентом на титул в супертяжелом весе. Поясом владеет Энтони Джошуа. Чтобы встретиться с британским чемпионом украинцу нужно победить в следующем поединке Дерека Чисору.

Чисора имеет большое количество поединков за плечами. Статистика Чисоры на профессиональном ринге – 41 бой и 32 победы.

Дерек успел провести несколько поединков с топ-боксерами. В частности, в 2012 году Чисора проиграл Виталию Кличко, в 2014 году – Тайсону Фьюри, а затем и Дэвиду Хэю.

Хотя Чисора и проиграл все эти поединки, однако он получил неоценимый опыт.