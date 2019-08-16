Сможет ли "Заря" победить "Эспаньол" в Лиге Европы? Опрос

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Сможет ли "Заря" победить "Эспаньол" в Лиге Европы? Опрос
Сможет ли "Заря" победить "Эспаньол" в Лиге Европы? Опрос / http://zarya-lugansk.com

Луганская "Заря" после того, как победила ЦСКА София, сыграет в финале квалификации Лиги Европы сезона 2019/2020. Соперником украинского клуба будет грозная испанская команда "Эспаньол".

Именно на стадии плей-офф "Заря" прекратила выступления в прошлом сезоне. Луганский клуб драматически проиграл немецкому "Лейпцигу".

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На пути к плей-офф Лиги Европы "Эспаньол" разгромил исландский клуб "Стьярнан" и поиздевался над швейцарским "Люцерном".

Шансы на то, что подопечные Виктора Скрипника остановят "бело-синих", крайне малы. Однако "Заря" уже неоднократно доказывала, что может бороться с опытными европейскими клубами. В частности, в прошлом году "мужики" победили португальскую "Брагу".

Первый матч плей-офф Лиги Европы между "Эспаньолом" и "Зарей" состоится 22-го августа в Испании.

 

 

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Теги: Лига Европы ФК Заря Спорт Футбол Новости Спорта Опрос 24
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