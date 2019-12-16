Снесем голову Ломаченко, – отец Лопеса всерьез пригрозил украинцу

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Теофимо Лопес / Фото из открытых источников

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер чемпиона мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) продолжает делать заявления, направленные в сторону обладателя титулов WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко (14-1, 11 КО ).

По словам Лопеса-старшего, его сын уничтожит одного из лидеров pound-for-pound в первой половине боя.

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Два года назад я говорил, что мы планируем снести голову Ломаченко, поскольку он лживый чемпион. Он никогда не встречался с такими оппонентами, как мой сын. Мы очень голодны. Мы индейцы, в наших жилах течет чистая индейская кровь. Мы покажем Латинской Америке, что индейцы сильнее европейцев. В марте или апреле 2020 года мы покончим с Ломаченко. Мы сделаем это менее чем за пять раундов,
– сказал отец Лопеса.

Спорт 24 писал, что следующим соперником Ломаченко должен стать именно Теофимо Лопес. 22-летний американец накануне выиграл чемпионский пояс в версии IBF в бою против Ричарда Комми.

Поэтому именно Лопес теперь обладаем поясом, которого не хватает Ломаченко, чтобы стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Украинец был на бое Лопеса против Комми.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Василий Ломаченко
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