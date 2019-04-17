Снукер – это как шахматы с шарами, – эксклюзивное интервью с чемпионом мира Ронни О'Салливаном

Театр "Крусибл" (Crucible Theatre) – место, где в конце сезона собираются сильнейшие мастера снукера, чтобы побороться за звание чемпиона мира. В марте Ронни О'Салливан после победы в "Турнире чемпионов" сместил с первой строчки рейтинга Марка Селби. Фаворит предстоящего турнира Ронни О'Салливан рассказал о своей карьере и не только в эксклюзивном интервью.

– Вас часто считают игроком, который идет против течения. Как вы это объясните?

– Я думаю, что с некоторым количеством разочарований приходит желание победить. Чувствовать себя разочарованным не всегда плохо. Если правильно использовать разочарование, эта эмоция может стать настоящим козырем. Я всегда воспринимаю негативные эмоции как движущую силу для дальнейшего развития. Иногда даже речь идет не о таланте, а о характере, о том, насколько вы хотите выиграть. Никогда не нужно бояться показывать ваше желание победы.

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– Вы счастливы снова быть первым в мире?

– Счастье – это общение с друзьями или семьей, когда вы просто сидите и наслаждаетесь моментом. А вот обгонять кого-то в рейтинге – это не счастье. Я думаю, что это другое чувство. Я сижу и думаю: "Да, я – номер один в мире", но это никогда не было в списке моих желаний. У меня есть разные причины играть в снукер, и быть номером один в мире никогда не было одной из них.

– Расскажите о ваших отношениях с Eurosport

– Честно говоря, работать здесь – это лучшая часть снукера на данный момент. Мне нравится работать с Джимми Уайтом, работать с Нилом Фулдсом, мне нравится смотреть снукер, и путешествовать с командой. Мне очень повезло, что у меня есть такая возможность, потому что я никогда не мечтал о подобном. Когда вы игрок, вы не должны расслабляться, но иногда вы должны подумать заранее: "Какой будет жизнь, когда я закончу карьеру?". Одна из причин, почему я начал сотрудничество с Eurosport – посмотреть на что будет похожа жизнь без игры в снукер. Я понял, что, вероятно, это будет намного лучше, чем играть в снукер полный рабочий день. Не нужно тренироваться каждый день и постоянно переживать. Большая часть удовольствия от турниров – это не игра, а посещение локации, общение со зрителями, и все это мне доступно с Eurosport.

– Как вы думаете, вы можете добиться более 36 побед в турнирах, которые вы уже выиграли?

– Очевидно, что я и Хендри сейчас равны на 36 турнирах. Я выиграл последние два турнира, но это не значит, что так будет всегда. Я думаю, что когда-нибудь я побью 36 рейтинговых событий, будь это в этом году, в следующем или через год.

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– Вам нравится играть в Крусибле?

– Я думаю, что это зависит от того, как вы относитесь к Крусибл. Некоторым людям это нравится. В этом турнире более длинные сессии и длинные матчи. Как для зрителя, так и для эксперта, это, пожалуй, лучшее событие для просмотра. Как для игрока, иногда это может длиться очень долго. Я бы не сказал, что это самый классный турнир, но с другой стороны, как профессионал, вы бы не хотели заканчивать свою карьеру, ни разу не выиграв этот титул.

– Почему снукер не получил признания как другие виды спорта?

– Если подойти к этому вопросу с точки зрения бизнеса, то теннис и футбол – это популярные виды спорта, а снукер – нет. Много кто считает спорт скучным, не многим женщинам нравится смотреть его, в нем мало игроков. Но у снукера есть своя ниша, он никогда не станет финансовым центром как вид спорта. У него было свое золотое время в 80-х и 90-х годах.

Некоторые люди считают, что снукер – это не спорт, потому что вам не нужно бегать или бить людей по лицу. Но есть и такие люди, как Стивен Фрай, которого, вероятно, считают одним из самых умных британцев, и он обожает снукер. Так что, если кто-то, например, Стивен Фрай, получает удовольствие от такого вида спорта, как снукер, тогда вы должны сказать "кто будет спорить со Стивеном Фраем?!". Это, скорее, умственный вызов. Вы можете описать снукер как "Шахматы с шарами".

– Что было звездным моментом вашей карьеры?

– Когда вы оглядываетесь, трудно сказать, какой из них был лучшим, а какой худшим. Например, 2012 год, который, возможно, был лучшим чемпионатом, в котором я когда-либо играл. В 2008 и 2009 годах я проходил через некоторые вещи, которые влияли на мою игру за столом, и я сбился с пути в течение двух лет. И в некотором смысле я думал, что это может быть концом. Но мне повезло, потому что именно тогда я встретил Стива Питерса, и именно он убедил меня вернуться и попробовать еще раз.

– В прошлом было много слухов о вашем образе жизни и религиозных убеждениях.

– Я пробую много разных вещей. Иногда я слышу такое: "О, смотрите, Ронни стал мусульманином", или "Ронни стал христианином", или "Ронни стал буддистом". Как будто мне нужно пережить что-то серьезное, чтобы принять какую-то веру. Тема "Ронни О'Салливан – один из самых успешных спортсменов в Британии, у него были проблемы в жизни, но он все еще здесь, ему 43 года, и он в добром здравии" – уже не такая интересная, правда? Я не привязан к чему-то конкретному. Мне нравятся люди, которые свободно мыслят. Это то, что вдохновляет меня. Вот почему мне нравится то, что я делаю, потому что это позволяет мне встречаться с множеством других людей.

Главные матчи по снукеру можно смотреть в прямом эфире на телеканалах Eurosport 1 и Eurosport 2, а также на сервисе Eurosport Player.

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