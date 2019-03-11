Со слезами на глазах: как Дмитрий Пидручный пел гимн Украины во время награждения

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный выиграл гонку-преследование во время чемпионата мира в шведском Естенсунди. Во время награждения украинец не сдерживал эмоций.

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Напомним, Дмитрий Пидручный выиграл золото чемпионата мира по биатлону. Украинцу не было равных в гонке-преследовании, которая завершилась в шведском Эстерсунде. Украинский биатлонист допустил только два промаха на четырех огневых рубежах и продемонстрировал великолепную скорость, что позволило ему одержать победу. Дмитрий преодолел дистанцию ​​за 31 минуту и ​​54 секунды.

Во время церемонии награждения Пидручный не сдерживал эмоций – пел гимн Украины и плакал.

Видео награждения Дмитрия Пидручного золотой медалью