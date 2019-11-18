Со всеми можно играть: Пятов о потенциальном матче Украины с Нидерландами на Евро-2020

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Андрей Пятов / GETTY IMAGES

Вратарь Андрей Пятов поделился эмоциями после матча сборной Украины против Сербии, который стал последним в отборе Евро-2020. В частности, футболист заявил, что в команде пока не думают о групповом этапе

По словам Пятова, Андрей Шевченко пожелал удачи футболистам в клубах и сказал, чтобы не было травм.

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Вратарь сборной Украины заявил, что футболисты будут думать о задачах на чемпионат Европы после клубных дел.

Пока не будем говорить о задачах на Евро, надо еще в клубах поиграть. Мы выполнили первую задачу, теперь нужно перевести дух, доиграть в клубах, а там уже будем смотреть. Неважно, кто будет соперником в группе. Говорят, Нидерланды уж точно. Со всеми можно играть, если правильно подготовиться,
– сказал Пятов в комментарии "Профутболу".

Сборная Украины 17 ноября вырвали ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря этому результату сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

Вероятно, что украинская сборная попадет в группу C и будет играть против Нидерландов, которые также вышли на чемпионат Европы.

Жеребьевка группового этапа Евро-2020 состоится 30 ноября 2019 года.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Евро-2020 Сборная Украины по футболу Спорт
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