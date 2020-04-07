"Собираю деньги на одежду": известная теннисистка опубликовала фото в обнаженном виде
Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд опубликовала новое фото в своем Instagram.
34-летняя спортсменка сфотографировалась без одежды, повернувшись к камере спиной.
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"Собираю деньги на одежду", – подписала пост Харклроуд, использовав хэштег #життянакарантині.
- Харклроуд никогда не поднималась выше 39-го места рейтинга WTA. За карьеру она выиграла 13 турниров ITF.
- Американка признавалась, что ненавидит российскую теннисистку Марию Шарапову – критиковала ее за употребление мельдония, слишком громкие крики на корте и даже высокий рост (188 см).
- Эшли ни разу не обыграла Марию на корте.
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