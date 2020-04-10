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Соблазнительная Бех-Романчук поделилась эффективными тренировками ягодиц: видео

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Марина Бех-Романчук / Instagram

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась тренировкой задней поверхности бедра.

Легкоатлетка во время карантина тренируется только дома или в безлюдных местах. Соответствующее видео она выложила в своем Instagram.

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"Мне так не хватает тренировок с тренером, но у меня есть много видео, которыми я готова поделиться с вами", – написала Бех-Романчук.

Достижения Марины Бех-Романчук

  • Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
  • В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
  • По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
  • Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которые удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта легкая атлетика Марина Бех-Романчук
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