Соблазнительная Бех-Романчук поделилась эффективными тренировками ягодиц: видео
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук поделилась тренировкой задней поверхности бедра.
Легкоатлетка во время карантина тренируется только дома или в безлюдных местах. Соответствующее видео она выложила в своем Instagram.
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"Мне так не хватает тренировок с тренером, но у меня есть много видео, которыми я готова поделиться с вами", – написала Бех-Романчук.
Достижения Марины Бех-Романчук
- Призер мировых и континентальных первенств, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр 2016 года, многократная чемпионка Украины.
- В 2019 году получила звание "Лучшей спортсменки Украины в октябре".
- По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
- Украинка стала лишь второй спортсменкой в истории легкой атлетики, которые удавалось получить четыре победы подряд с прыжком 6,90 метра и дальше в помещении.
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