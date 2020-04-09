Соблазнительная звезда UFC снова обнажилась: фото

Звезда UFC Пейдж Ванзант продолжает свой челендж на карантине. Девушка-боец публикует соблазнительные фотографии в своем инстаграме.

Пейдж Ванзант опубликовала фото с мужем, где прикрывает пикантные зоны бокалами с виски и вином.

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"Твоя жизнь не твоя, если ты всегда заботишься о том, что думает кто-то другой", – написала Ванзант.

Что известно о Пейдж Ванзант?

26-летняя американская спортсменка и модель. Выступает в легком весе Ultimate Fighting Championship (UFC).

На профессиональном уровне выиграла восемь из двенадцати поединков в ММА (смешанные единоборства). Два поединка Пейдж выиграла нокаутом.

Последний раз Пейдж выходила в октагон против Рейчел Остович, которую победа. В рейтинге UFC занимает 15-ю строчку.

Кроме смешанных единоборств, она появилась в телесериале "Танцы со звездами".

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