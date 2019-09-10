Соблазнительные танцы болельщицы во время матча отняли дар речи у комментатора: видео 18+
В матче чемпионата мира по баскетболу между сборными США и Бразилии внимание приковала не только игра на паркете. На трибунах тоже было жарко.
В один из моментов камера оператора выхватила из толпы "горячую" болельщицу сборной Бразилии. Она эмоционально двигалась. Несмотря на то, что сверху на ней была только майка с тонкими бретельками, она активно трясла грудью.
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Этот момент не остался без внимания комментатора матча. Когда эту болельщицу показали в замедленном повторе, он просто перестал говорить. И на мгновение замолчал посредине предложения.
Сам матч закончился победой сборной США 89:73. Поэтому именно американцы сыграют в чвертфинали Чемпионата мира.
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