Соблазнительные танцы болельщицы во время матча отняли дар речи у комментатора: видео 18+

В матче чемпионата мира по баскетболу между сборными США и Бразилии внимание приковала не только игра на паркете. На трибунах тоже было жарко.

В один из моментов камера оператора выхватила из толпы "горячую" болельщицу сборной Бразилии. Она эмоционально двигалась. Несмотря на то, что сверху на ней была только майка с тонкими бретельками, она активно трясла грудью.

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Этот момент не остался без внимания комментатора матча. Когда эту болельщицу показали в замедленном повторе, он просто перестал говорить. И на мгновение замолчал посредине предложения.

The announcer couldn't believe what he was seeing & completely lost his train of thought...I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi — BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) September 9, 2019

Сам матч закончился победой сборной США 89:73. Поэтому именно американцы сыграют в чвертфинали Чемпионата мира.