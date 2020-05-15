Соболь официально стал чемпионом Бельгии, еще трое украинцев – сыграют в Лиге чемпионов

"Брюгге" официально стал 15-кратным чемпионом Бельгии, а защитник сборной Украины Эдуард Соболь впервые завоевал этот титул. "Гент" украинца Яремчука, Безуса и Пластуна выступит в квалификации Лиги чемпионов.

В начале апреля бельгийские клубы поддержали идею досрочного окончания чемпионата и вынесли вопрос на рассмотрение Генеральной ассамблеи Про Лиги. Голосование о досрочном завершении уже четыре раза переносили в связи с отсутствием решения Совета национальной безопасности. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

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15 мая генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов все же решила поддержать совет директоров Про Лиги и досрочно закончить сезон-2019/2020.

В свою очередь, "Шарлеруа" представит Бельгию в Лиге Европы, а "Антверпен" и "Стандард" в ее квалификации. В первый дивизион отправится "Ваасланде-Беверен".

"Брюгге" лидировал в Про Лиге, опережая "Гент" на 15 очков. Сам Соболь в текущем сезоне сыграл в 26 матчах чемпионата из 29 отметившись четырьмя результативными передачами.

УЕФА планирует завершить текущий сезон до конца августа. Речь идет как о национальных европейских чемпионатах, так и о еврокубках.

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