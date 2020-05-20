Гопники на квартире избили футболиста киевского "Динамо": шокирующее видео

В сети появилось видео скандального характера c участием известного футболиста – 24-летнего Артема Беседина. Оно опубликовано на созданном канале в YouTube под названием "Собутыльники избили звезду "Динамо" и сборной Украины по футболу Беседина".

Как утверждает источник, это произошло в 2016 году. Беседин попал в компанию молодых людей гоповатой внешности, которые стали его оскорблять. Когда Артем ответил – получил удар в лицо и даже упал со стула.

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"В 2016 году талантливый нападающий "Динамо" Артем Беседин неудачно загулял на квартире у гопников. Футболист явно был в неадеквате и после словесной перепалки был отправлен в нокаут с сидячего положения", – говорится в аннотации к опубликованному видео.

Как избили Артема Беседина: смотрите видео (18+, ненормативная лексика)

Добавим, что в 2016 году на тот момент 20-летний футболист дебютировал за сборную Украины, возглавляемую Андреем Шевченко. Во время скандального момента "на квартире у гопников" с ударом по лицу, в результате которого у игрока пошла кровь, он мог находиться в состоянии опьянения.

Недавно УЕФА официально дисквалифицировала нападающего "Динамо" Артема Беседина на один год. Футболист провалил допинг-тест после матча Лиги Европы против шведского "Мальме".

Что известно о допинге Беседина?

В допинг-пробе футболиста был обнаружен фенотропил – запрещенный стимулятор. Он увеличивает мозговую активность и психическую энергию.

Форвард якобы попросил у клубного врача, вероятно Леонида Миронова, таблетку от головной боли. Но медик ошибочно дал ему препарат, в котором действующим веществом был фенотропил.

"Динамо" отстранило Леонида Миронова от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым.

По одной из версий, у врача "Динамо" в одном и том же кармане были таблетки обезболивающего препарата "Кетанов" и запрещенный фонтурацетам. Он якобы перепутал обертки.

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