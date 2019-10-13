Сочные удары Усика и яркая поддержка от украинцев: фото из Чикаго

В ночь на 13 октября Александр Усик в Чикаго (США) победил Чазза Уизерспуна в дебютном поединке в супертяжелом весе. Украинец победил американца, поскольку тот не смог продолжить бой после семи раундов.

За семь раундов Уизерспун нанес лишь 21 точный удар. Зато Усик нанес 347 ударов, 139 из которых были точными.

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После поединка Александр Усик с командой встретились с украинцами, которые пришли на поединок против Чазза Уизерспуна. Все вместе спели гимн Украины.

Добавим, что Александр боксировал против Уизерспуна в патриотических шортах с надписями "Украина" и "Симферополь".

Фото боя Александр Усик – Чазз Уизерспун / boxingscene.com

После поединка Усик заявил, что между крузервейтом, где он был абсолютным чемпионом, и хэвивейтом есть разница. Впрочем, Александр готов к бою с топ-боксерами.