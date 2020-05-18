Социальная дистанция: Мюллер дал пинка главному тренеру "Баварии" – фото

Немецкая Бундеслига первой из европейских лиг возобновила футбольные матчи. В Германии разработали строгие рекомендации, согласно которым футболистов просят ограничить контакты. Футболист "Баварии" Томас Мюллер слишком буквально воспринял эту информацию.

Игрок "Баварии" на 90 минуте вынужден был покинуть поле, ведь наставник мюнхенцев Ханси Флик решил провести замену, сообщает 24 канал.

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Несмотря на то, что футболистам рекомендовано не пожимать руки с другими членами команды, Мюллер решил поблагодарить Флика за игру ногой.

Многолетний лидер "Баварии" дал наставнику пинка. На это Флик только улыбнулся.

Во время карантина "Бавария" решила продлить контракты с Мюллером и Фликом.

С обоими соглашения перезаключены до 2023 года.

"Бавария" единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 26 туров. Следующую игру "Бавария" сыграет дома 23 мая против "Айнтрахта".

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