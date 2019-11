Социальный проект "Шахтера" получил звание лучшего в Европе

Проект донецкого "Шахтера" "Давай, играй!" стал победителем конкурса лучших футбольных социальных проектов Европы More than football Award 2019.

Победитель конкурса был определен на тринадцатой конференции EFDN в Барселоне (Испания) на стадионе "Камп Ноу".

Кроме проекта донецкого клуба, в топ-4 попали проекты "Челси", итальянского "Ювентуса" и шотландского "Рейнджерс".

Директор Shakhtar Social Foundation Инна Хмызова получила награду от генерального директора EFDN Губерта Роверса.

Для меня большая честь получить награду More than football Award. Эта награда является не только признанием, но и отличной мотивацией для нас, чтобы продолжать участвовать в "Давай, играй" и других наших программах,

– цитирует Хмызову European Football for Development Network.

Что такое проект "Давай, играй!"? "Шахтер" в рамках проекта открыл более 50 детских футбольных площадок в 28 городах Украины. Проект направлен на развитие массового детского футбола в Украине и популяризацию здорового образа жизни. В нем принимают участие более 3 тысяч детей в возрасте от 7 до 12 лет.



Занятия бесплатно проводят квалифицированные тренеры-волонтеры. Футбольные площадки обеспечены всем необходимым инвентарем. В рамках проекта регулярно проходят соревнования.