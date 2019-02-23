Соцсети возмутились поздравлением Усика с 23 февраля

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Александр Усик
Александр Усик / Соцсети // Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик возмутил соцсети своим постом в Instagram поздравив с 23 февраля, празднование которого отменили еще в 2014 году.

Некоторых фанов пост с подписью "Мир всем, с праздником, мужики" разгневал, а кто-то наоборот стал на сторону Усика. В целом дискуссия растянулась на более чем 900 комментариев.

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В Украине отмечают не 23 февраля, 14 октября!
14 октября христиане восточного обряда в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В то же время в этот день празднуют День казачества, а казаки, со своей стороны, выбрали именно Пресвятую Деву Марию своей покровительницей. Кроме того, 14 октября считают Днем основания Украинской повстанческой армии.

С 2015 года в Украине этот день стал еще и государственным праздником. Дело в том, президент Петр Порошенко своим Указом от 14 октября 2014 года назаначил его таким, отменив при этом празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской армии и военно-морского флота. Следовательно, в Украине появился еще один праздник День защитника Украины.

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Теги: Новости Спорта Александр Усик Спорт Бокс
Источник: 24 Канал
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