Сокращение расходов не должно ударить по украинскому спорту, – нардеп Саладуха
Чемпионка мира и Европы, а также депутат Верховной Рады Украины Ольга Саладуха в Facebook рассказала о ситуации с созданием специального Фонда для борьбы с распространением коронавируса и привлечением туда средств, выделенных на спорт.
Саладуха считает, что сокращение финансирования спорта не должно повлиять на функционирование спорта в Украине.
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Полное заявление Ольги Саладухи:
"В условиях непростой ситуации должны сохранить спорт на необходимом уровне. По решению парламента, изменения в Госбюджет по противодействию распространению коронавируса сейчас находятся на доработке. Речь идет о создании Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.
Понятно, что ситуация требует от государства непростых решений и необходимых средств. Но в то же время убеждена, что сокращение расходов этого года никоим образом не должно помешать тренировочному процессу, подготовке кадров, функционированию спортивной инфраструктуры и тому подобное. Также должны учесть возможность проведения соревнований в этом году сразу после завершения карантина.
Конечно, часть "спортивных" средств может быть привлечена к специальному Фонду. Ведь на этот год отменено проведение Олимпийских Игр и ряд международных стартов. Поэтому сокращение расходов должно быть именно в этих рамках и не ударить по украинскому спорту в целом, который и без того переживает не лучшие времена.
Именно над выработкой оптимального решения сейчас работаем с коллегами", – написала Саладуха в Facebook.
- Ольга Саладуха – чемпионка мира и Европы по прыжкам в длину, также она бронзовый призер Олимпийских игр-2012 в тройном прыжке.
- Ранее Ольга Саладуха рассказала, что решение о проведении карантина из-за коронавируса мешает подготовке украинских спортсменов к Олимпийским играм в Токио.
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