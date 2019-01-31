Соломон забил дебютный гол и помог "Шахтеру" получить крупную победу: видео

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный матч за один день. На этот раз "горняки" померялись силами с польским "Лехом".

Шахтер – Лех 3:0

Голы: Мораес, 31 Соломон, 84, Кайоде, 90 Читайте также: Новичок "Шахтера" взял отсрочку от службы в армии, чтобы играть за "горняков" Первый гол "Шахтер" забил в середине первого тайма. Бразилец Жуниор Мораес замкнул подачу на дальней штанге и открыл счет в игре. Удвоил преимущество дончан в конце матча новичок Манор Соломон. Он получил мяч в штрафной, качнул двух защитников и пробил точно в дальний угол. Разгромным счет сделал легионер Кайоде, который забил на 90-й минуте. Таким образом "Шахтер" победил "Лех" со счетом 3:0. Шахтер - Лех - видеообзор матча Ранее сегодня "горняки" победили скромный датский клуб "Хобро". Победу дончанам принес гол бразильца Жуниора Мораеса. Следующий контрольный матч "Шахтер" сыграет 3 февраля против сербского "Партизана". Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram