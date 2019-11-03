Сон Хин Мин сильно травмировал футболиста "Эвертона" и сразу расплакался: фото и видео

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Сон Хин Мин
Сон Хин Мин / BBC

В воскресенье, 3 ноября, в рамках 11 тура английской Премьер-лиги "Эвертон" на своем поле спас ничью в поединке с "Тоттенхэмом".

"Шпоры" забили ливерпульцам после часа игры, но потом остались в меньшинстве, а в придачу еще и пропустили в добавленное время.

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Хавбек "Тоттенхэма" Сон Хин Мин травмировал полузащитника "Эвертона" Андре Гомеша и получил красную карточку на 79-й минуте игры.

Стоит отметить, что сначала арбитр Мартин Аткинсон показал Сону желтую карточку, но потом изменил решение и удалил игрока.

Сообщается, что Гомеш получил травму ноги, которая выглядит очень серьезной. Южнокорейский футболист Сон Хин Мин даже расплакался от событий на поле.


Жуткая травма в матче Эвертон – Тоттенхэм

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Тоттенхем
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