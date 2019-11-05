Сон Хин Мину отменили дисквалификацию за жуткую травму Гомеша

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Момент столкновения Сона и Гомеша
Момент столкновения Сона и Гомеша / twitter.com/Goal_MY

Футбольная ассоциация Англии (FA) отменила красную карточку нападающему "Тоттенхэма" Сон Хин Мину. Кореец был удален в матче с "Эвертоном" после столкновения с полузащитником Андре Гомешем.

В результате столкновения португалец Гомеш получил жуткий перелом ноги. Сначала арбитр игры Мартин Аткинсон предъявил Сону желтую карточку, но потом изменил решение и удалил футболиста.

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После получения красной карточки Сон расплакался и находился в подавленном состоянии. "Тоттенхэм" подал апелляцию на удаление форварда, которая была удовлетворена, сообщает BBC.

Кроме того, лондонский клуб решил предоставить Сону психологическую помощь в связи с его переживаниями из-за травмы Гомеша. Вероятно, кореец пропустит матч Лиги чемпионов с "Црвеной Звездой" 6 ноября.

Гомеш успешно перенес операцию и был выписан из больницы, сообщил "Эвертон" в твиттере.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Тоттенхем
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