О своих планах американец рассказал в интервью ESPN. Стоит прочитать: "Он побьет Ломаченко": еще один боксер заявил, что положит украинца на ринг Планы американца По словам Теофимо, чем быстрее произойдет бой с Ломаченко, тем лучше. Украинец уже не сражался почти год, американец – полгода. Лопес не исключает, что боксерам возможно придется провести промежуточные поединки перед их боем, но сейчас американец не может предсказать таких планов. Мой вес увеличивается, но мы могли бы провести еще два боя в легком дивизионе. Если мы проведем бой с Ломаченко, то это все, что нам нужно, – сказал Лопес. Добавим, что команда Ломаченко отметила, что они готовы провести поединок без зрителей. Промоутер боя Боб Арум ранее заявил, что бой между Ломаченко и Лопесом должен происходить только со зрителями из-за больших гонораров боксеров. Бой Ломаченко – Лопес: главное Поединок между боксерами должен был состояться 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США. Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах. Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок. Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. К этому Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще предстоит Лопесу.