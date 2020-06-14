Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман имел серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он оказался в больнице.

Рональд Куман переболел COVID-19. Об этом сообщила его жена Бартини, которая также перенесла это заболевание, пишет Voetbal International.

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Наши тесты на коронавирус показали отрицательный результат, но через некоторое время мы сделали анализ крови, в которой были обнаружены антитела. Когда муж начал чувствовать себя лучше, он сел на велосипед и поехал с друзьями.

"Позже Рональд вернулся домой, и ему стало плохо. Я сразу поняла, что дело в сердце, поскольку отец и дядя Рональда умерли от проблем с сердцем. Электрокардиограмма показала, что он пережил сердечный приступ", – сказала Бартини Куман.

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