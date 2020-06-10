Британский боксер Дерек Чисора заявил, что у него есть сомнения, что в ближайшее время удастся организовать поединок с украинцем. Поэтому он не прочь попробовать свои силы в ММА.

Об этом сообщает издание Sky Sports. Британец Дерек Чисора рассматривает такой вариант карьеры. Боксер хочет как можно быстрее провести новый бой.

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ММА – отличный вариант

По словам спортсмена, он готов драться и уже успел сообщить своему менеджеру, что хочет попробовать себя в клетке MMA.

Что такое ММА?Вид спорта и категория боевых искусств. Особую популярность имеют открытые соревнования по MMA – бои смешанного стиля, или "бои без правил". Самыми популярными среди регулярных соревнований является UFC.

Если следующий бой будет не против Усика, то в смешанных единоборствах. Мы не знаем, удастся ли организовать боксерский поединок, потому MMA – отличный вариант,

– отметил Чисора.

Добавим, что промоутер Эдди Хирн, который организует поединок, заявил, что Усик и Чисора сразятся в конце августа. О месте боя, то противостояние может пройти за пределами Великобритании. Среди претендентов на бой – Саудовская Аравия.

Что известно о бое Усик – Чисора