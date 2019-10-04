Соперник "Александрии" в Лиге Европы получил известного тренера

Соперник "Александрии" по групповому раунду Лиги Европы "Сент-Этьен" уволил Гислен Принтана с поста главного тренера и нашел ему замену.

"Сент-Этьен" на своем официальном сайте сообщил, что Клод Пюэль стал новым главным тренером команды. Контракт рассчитан до 2022 года.

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Ранее специалиста сватали в родной "Монако", за который он провел всю игровую карьеру, но сейчас наставником "монегасков" остается Леонарду Жардим. Последним местом работы Пюэля был "Лестер".

Причиной смены наставника стали неутешительные результаты. С Гисленом Принтаном команда одержала лишь одну победу в семи турах нового сезона Лиги 1, а также набрала лишь одно очко в двух турах группового этапа Лиги Европы.

Отметим, что в третьем и четвертом турах Лиги Европы "Сент-Этьен" проведет встречу с "Александрией". Клубы делят 3-4 места в турнирной таблице группы І и отстают от лидеров "Гента" и "Вольфсбурга" на 3 очка.