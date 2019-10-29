Соперник "Динамо" в Лиге Европы неожиданно уволил главного тренера

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Фабио Челестини
Фабио Челестини / ФК "Лугано"

Руководство швейцарского "Лугано" отправило в отставку главного тренера команды Фабио Челестини.

43-летний специалист был уволен с занимаемой должности из-за неудовлетворительных спортивных результатов команды, сообщает официальный сайт швейцарского клуба.

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Впрочем, надолго без главного тренера "Лугано" не остался. Сразу после отставки Челестини, клуб объявил о назначении на пост коуча 56-летнего швейцарца Маурицио Якобаччи.

О сроках контракта с Якобаччи не сообщается. До назначения в "Лугано" этот наставник работал с клубом "Беллинцона".

К слову, "Лугано" является одним из соперников "Динамо" по групповому раунду Лиги Европы. Швейцарская команда после трех туров набрала одно очко, сыграв вничью 0:0 на своем поле с киевлянами.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Лига Европы Динамо Спорт Футбол
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