Соперник "Динамо" в Лиге Европы подписал звездного нападающего

Датский "Копенгаген" решил усилиться на период матчей группового этапа Лиги Европы. Там команда сыграет против киевского "Динамо". А в нападении им поможет Никлас Бендтнер.

31-летний нападающий подписал с "Копенгагеном" контракт до конца 2019 года. Он уже провел первую тренировку с новой командой.

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Стоит добавить, что в карьере Бендтнера были такие клубы, как английские "Арсенал" и "Сандерленд", итальянский "Ювентус" и немецкий "Вольфсбург". Однако в последнее время его карьера не задалась. В "Копенгаген" форвард перешел из норвежского "Русенборга".