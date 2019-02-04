Соперник "Динамо" в Лиге Европы понес серьезные потери перед матчем с киевлянами
Один из лидеров греческого "Олимпиакоса", полузащитник Омар Элабделлауи, получил травму мышцы бедра в матче 19 тура чемпионата Греции с "Панионисом" (4:0).
Медицинскому штабу пирейцев придется изрядно потрудиться, чтобы Элабделлауи успел восстановиться до ключевого матча чемпионата против ПАОКа 10 февраля, утверждает Gazzetta.gr.
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Также высока вероятность того, что Элабделлауи не поможет своей команде в первом матче против "Динамо", который состоится 14 февраля в Греции. Срок восстановления футболиста – от 10 до 14 дней.
"Олимпиакос" сыграет с "Динамо" в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч в Греции состоится 14 февраля, а ответный - 21 февраля.
Источник: 24 Канал
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