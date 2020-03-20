Соперник Ломаченко обвинил украинца в срыве поединка
Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес обвиняет Василия Ломаченко в срыве их поединка. Боксеры должны провести бой 30 мая. Но из-за пандемии коронавируса проведение поединка под угрозой срыва.
В первую очередь американец выразил недовольство из-за переговоров с командой украинца. Также Лопесу не понравилось, что Василий вернулся в Украину.
Читайте также Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом
С Ломаченко было трудно вести переговоры. Он хотел больший процент прибыли. Мы долго не могли договориться, но когда это произошло, они отправили его обратно в Украину,
– цитирует Лопеса ESPN.
Теофимо убеждает, что расстроен отношением украинца и отметил, что не собирается ждать Ломаченко.
Мы дали ему все, что он просил и хотел, а теперь он не хочет драться в Нью-Йорке и предлагает перенести бой в Лас-Вегас. Это раздражает. Я не собираюсь сидеть и ждать его, как утка,
– заявил Лопес.
Лопес добавил, что хочет подняться в весовой категории и бой с Ломаченко – это единственное, что ему мешает.
"Если этот поединок не состоится, это не моя вина", – резюмировал боксер.
Что известно о бое?
- О бое не было объявлено официально. Однако оба боксера неоднократно подтверждали информацию, что встретятся 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".
- Впоследствии глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который организовывает поединок, подтвердил, что бой, возможно, придется перенести.
- Из-за неопределенности судьбы боя против Теофимо Лопеса украинец вернулся домой.
- В андеркарте поединка Ломаченко бой хотел провести Александр Гвоздик. Однако украинец отменил свои планы из-за коронавируса.
- По состоянию на 20 марта в США количество зараженных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч человек. Число жертв коронавируса в США достигло 200 человек.
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.