Соперник Ломаченко обвинил украинца в срыве поединка

Чемпион мира по версии IBF Теофимо Лопес обвиняет Василия Ломаченко в срыве их поединка. Боксеры должны провести бой 30 мая. Но из-за пандемии коронавируса проведение поединка под угрозой срыва.

В первую очередь американец выразил недовольство из-за переговоров с командой украинца. Также Лопесу не понравилось, что Василий вернулся в Украину.

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С Ломаченко было трудно вести переговоры. Он хотел больший процент прибыли. Мы долго не могли договориться, но когда это произошло, они отправили его обратно в Украину,

– цитирует Лопеса ESPN.

Теофимо убеждает, что расстроен отношением украинца и отметил, что не собирается ждать Ломаченко.

Мы дали ему все, что он просил и хотел, а теперь он не хочет драться в Нью-Йорке и предлагает перенести бой в Лас-Вегас. Это раздражает. Я не собираюсь сидеть и ждать его, как утка,

– заявил Лопес.

Лопес добавил, что хочет подняться в весовой категории и бой с Ломаченко – это единственное, что ему мешает.

"Если этот поединок не состоится, это не моя вина", – резюмировал боксер.

Что известно о бое?

О бое не было объявлено официально. Однако оба боксера неоднократно подтверждали информацию, что встретятся 30 мая в Нью-Йорке на арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Впоследствии глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, который организовывает поединок, подтвердил, что бой, возможно, придется перенести.

Из-за неопределенности судьбы боя против Теофимо Лопеса украинец вернулся домой.

В андеркарте поединка Ломаченко бой хотел провести Александр Гвоздик. Однако украинец отменил свои планы из-за коронавируса.

По состоянию на 20 марта в США количество зараженных коронавирусом пересекло отметку в 13 тысяч человек. Число жертв коронавируса в США достигло 200 человек.

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