Соперник Ломаченко показал великолепную форму перед боем с украинцем: фото

Обязательный претендент на пояс WBA в легком весе Энтони Кролла (34-6-3, 13 КО) продемонстрировал готовность перед поединком с украинцем Василием Ломаченко (12-1, 9 КО).

Энтони Кролла в собственном Instagram выложил фото и показал, что сейчас находится в отличной форме, которую будет только улучшать до боя 12 апреля.

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Спорт 24 сообщал, что бой Ломаченко – Кролла состоится 12 апреля в Лос-Анджелесе. На кону поединка будут стоять пояса WBA и WBО. Стороны договорились без проведения торгов, которые переносились несколько раз.

Сам Энтони Кролла заявил, что верит в победу над украинцем. Кролла назвал встречу с Ломаченко самым большим боем в его жизни.

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