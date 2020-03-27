Соперник Ломаченко заявил, что не может заразиться коронавирусом

Американский боксер Теофимо Лопес решил покинуть Нью-Йорк (США) из-за пандемии коронавируса. Именно там чемпион IBF 30 мая должен встретиться с украинцем Василием Ломаченко.

Американец рассказал, что вместе со своей женой отправился к родственникам в Джонсборо (штат Арканзас), информирует Boxing Scene.

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"Мы почти все время проводим дома. К счастью, нам удалось приобрести все, что нужно. Мне просто нужно убраться из Нью-Йорка. Там стало слишком много инфицированных людей, очень много больных вирусом", – сказал Теофимо.

Важно. США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом, став эпицентром пандемии. Там зафиксированы 85 991 случай заболевания.

По словам боксера, ему нельзя заразиться коронавирусом, поскольку он астматик.

Особенно учитывая мою астму, для меня это очень опасно. Во время смены сезонов о себе начинает давать знать аллергия, которая провоцирует мою астму. Мы стараемся быть сейчас осторожными,

– сказал Лопес.

Среди основных симптомов коронавируса проблемы с дыханием. В частности, с этими симптомами столкнулась американская шахматистка украинского происхождения Ирина Круш.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

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