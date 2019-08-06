Соперник "Мариуполя" в Лиге Европы продал своего игрока в московский "Спартак"

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Гус Тиль
Гус Тиль / ФК "Спартак"

Московский "Спартак" объявил о подписании соглашения с полузащитником "АЗ Алкмар" Гусом Тилем. Он мог сыграть против украинского "Мариуполя" в Лиге Европы.

Российский клуб заплатил за полузащитника 18 миллионов евро. Контракт с 21-летним голландцем подписан сроком на 4 года.

 В то же время: "Мариуполь" потерял двух лидеров накануне первого матча в Лиге Европы

"АЗ Алкмар" является соперником "Мариуполя" в третьем раунде квалификации Лиги Европы. Первый матч между командами состоится в четверг, 8 августа, в Одессе. Ответный матч – 15 августа в Нидерландах. Победитель этой пары сыграет в плей-офф квалификации против победителя пары "Антверпен" – "Виктория" Пльзень.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Трансферы ФК Мариуполь
Источник: 24 канал
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