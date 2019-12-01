Соперник сборной Украины на Евро-2020 назвал сильные и слабые стороны украинцев

Сборная Украины получила троих из четырех соперников на Евро-2020. Хотя о том, что в нашей группе будет сборная Нидерландов, было известно еще до жеребьевки.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман после жеребьевки оценил сборную Украины. Именно против Нидерландов нам играть в первом матче в Амстердаме 14 июня.

Все могло быть и хуже. Нам не попались Португалия, Швеция... Мы уже много знаем о сборной Украины. Наш разведчик Сэс Лок отлично справился с домашним заданием. Украина – молодая команда, в которой есть несколько натурализованных бразильцев. Эти ребята немного креативнее, чем вы обычно видите в Украине. Я только что говорил с Андреем Шевченко... Он создал действительно сильный коллектив. Украина обошла в квалификации Португалию! Это о многом говорит,

– рассказал Рональд Куман в комментарии ad.nl.

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"Мы не должны недооценивать сборную Украины. Они были в той же отборочной группе, что и Португалия, и выиграли ее. Мы знаем, как трудно обыграть португальцев, и, к счастью, их нет в нашей четверке. С таким наставником, как Шевченко, сборная Украины сильно прибавила", – отметил Куман.

Также он поделился своими планами на турнир.

"Сначала мы хотим выиграть группу. Потом... Понимаете, на Евро-2020 будет целая группа фаворитов. Считаю, что выделяется Бельгия. Моя мечта сыграть в финале на Уэмбли против бельгийцев", – подытожил Рональд Куман.

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Напомним, что кроме голландцев, сборная Украины на Евро сыграет против Австрии (22 июня в Бухаресте). Четвертая команда в нашей группе определится аж в марте 2020 года. Это будет команда, которая пробьется на чемпионат Европы через квалификационные матчи Лиги наций. Это будет либо Румыния (если выиграет путевку в пути A), либо один из победителей пути D – Грузия, Беларусь, Северная Македония или Косово. Матч против этих сборных в Бухаресте украинцы проведут 18 июня.