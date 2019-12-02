Соперник сборной Украины перед Евро-2020 проведет спарринг с чемпионом мира

Национальные сборные Нидерландов и Испании по футболу в марте 2020 года проведут товарищеский матч.

Игра состоится 29 марта в Амстердаме и станет одним из последних этапов подготовки команд к чемпионату Европы-2020.

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Товарищеский матч Нидерландов и Испании

Также сообщается, что перед матчем с испанцами команда Нидерландов сыграет еще один контрольный поединок. КФСН надеется назвать имя соперника в ближайшее время.

Напомним, что на чемпионате Европы по футболу сборная Нидерландов сыграет в одной группе с командой Украины и Австрии. Четвертая команда будет определена позже.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля.