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Соперник "Шахтера" официально купил футболиста "Боруссии" Дортмунд

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Юлиан Вайгль / twitter.com/bvb

Соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" усилилась звездным футболистом. Полузащитник Юлиан Вайгль официально перешел из дортмундской "Боруссии" в португальский клуб.

Оба клуба подтвердили факт договоренности о трансфере, но 24-летний футболист еще должен пройти медицинское обследование в своей новой команде.

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Ожидается, что все формальности будут окончательно улажены в первые дни 2020 года.

Как сообщила "Бенфика", сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

"Боруссия" отметила, что решение о трансфере принято в соответствии с пожеланиями самого игрока.

Вайгль выступал за "Боруссию" Дортмунд с 2015 года. За это время немецкий хавбек успел провести за "шмелей" 171 матч. В его активе 4 гола и одна результативная передача.

С "Боруссией" Юлиан однажды выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Трансферы ФК Боруссия Д
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