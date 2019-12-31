Соперник "Шахтера" официально купил футболиста "Боруссии" Дортмунд

Соперник "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" усилилась звездным футболистом. Полузащитник Юлиан Вайгль официально перешел из дортмундской "Боруссии" в португальский клуб.

Оба клуба подтвердили факт договоренности о трансфере, но 24-летний футболист еще должен пройти медицинское обследование в своей новой команде.

Читайте также: Зимние трансферы 2020: онлайн

Ожидается, что все формальности будут окончательно улажены в первые дни 2020 года.

Как сообщила "Бенфика", сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

"Боруссия" отметила, что решение о трансфере принято в соответствии с пожеланиями самого игрока.

Вайгль выступал за "Боруссию" Дортмунд с 2015 года. За это время немецкий хавбек успел провести за "шмелей" 171 матч. В его активе 4 гола и одна результативная передача.

С "Боруссией" Юлиан однажды выиграл Кубок и Суперкубок Германии.