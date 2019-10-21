Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов не выигрывает в гостях уже 16 матчей подряд

Во вторник 22 октября "Шахтер" сыграет с командой, которой пока нечем похвастаться в Лиге чемпионов. Загребское "Динамо" в этом году в 20-й раз стало чемпионом Хорватии, но вот в главном клубном турнире статистика не такая красочная.

"Динамо" в седьмой раз принимает участие в групповом турнире Лиги чемпионов, где ни разу пробиться в плей-офф так и не удалось. Да и вообще, лишь в прошлом сезоне команде повезло впервые выйти в весеннюю стадию еврокубков. В Лиге Европы хорваты дошли до 1/8 финала.

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Выездные матчи вообще неприятная тема для "Динамо", и вряд ли об этом любят вспоминать загребские болельщики. В групповом турнире команда проиграла уже 13 матчей подряд. А если считать ничьи, то безвыигрышная гостевая серия насчитывает уже 16 поединков. В прошлый раз "Динамо" возвращалось домой с победой в матче группового этапа в далеком 1998 году ("Аякс" – 1:0).

Так, в прошлом туре загребцы разбили дома "Аталанту" 4:0. Вот только эта победа стала лишь пятой в 37 матчах групповой стадии Лиги чемпионов, где на счету команды еще пять ничьих и 27 поражений. А в сезоне 2016/17 "Динамо" и вовсе проиграло все шесть встреч в своей группе.

Не удивительно, что аналитики Parimatch дают хорватам на победу в Харькове лишь 17% и 58% на то, что победит "Шахтер" (25% на ничью). "Горняки", кстати, уже пересекались с "Динамо" и оба раза выиграли (2:0 дома и 3:1 в гостях), это было еще в квалификации Лиги чемпионов в 2008 году.

Так что, если не произойдет сенсации и дончане должным образом настроятся на матч, болельщики получат как красивую игру, так и желанную победу украинской команды, а вместе с ней и хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.