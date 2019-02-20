Соперник "Шахтера" потерял без капитана: как изменились шансы "горняков" пройти дальше в Лиге

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"Шахтер" сыграет против "Айнтрахта" 21 февраля
"Шахтер" сыграет против "Айнтрахта" 21 февраля / ФК "Шахтер"

Результативная ничья в первом матче 1/16 финала Лиги Европы серьезно осложнила "Шахтеру" выполнение задачи выхода в следующую стадию. Счет 2:2 на руку "Айнтрахту", которому теперь достаточно не пропустить, чтобы пройти дальше.

К сожалению, из-за дисквалификации, во Франкфурте не смогут "Шахтеру" помочь Степаненко и Кривцов. Аналитики Parimatch дают лишь 31% на то, что в 1/8 пройдет команда Паулу Фонсеки. У "горняков" 24% на победу в ответном матче против 36% в "Айнтрахта" (и 40% на ничью). Здесь стоит напомнить, что дома в этом еврокубковом сезоне "орлы" не проигрывали. Впрочем, осенью "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью (2:2) с "Хоффенхаймом", после чего на выезде выиграл 3:2. Так что списывать дончан со счетов явно рано.

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Есть проблемы с составом и у немцев. В недавнем матче Бундеслиги против менхенгладбахской "Боруссии" получил травму капитан команды Желсон Фернандеш (на замену вышел Йетро Виллемс). После этого через зону травмированного 32-летнего швейцарца прошла голевая атака и "Айнтрахт" упустил победу – 1:1. Участие Фернандеса в матче с "Шахтером" остается под вопросом.

Кстати, "горняки" до этого девять раз играли дома вничью в первом матче плей-офф еврокубков и лишь в трех случаях прошли дальше (правда, ни разу после счета 2:2, что также было в трех случаях). Однако, когда дончане побеждали в двухматчевых противостояниях, они дважды брали верх как раз над немцами (в обоих случаях это был "Шальке").

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Лига Европы
Источник: 24 Канал
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