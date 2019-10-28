Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов повторил клубный рекорд 1952 года: видео

В воскресенье, 27 октября, соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Аталанта" показал своим болельщикам чудо-феерию в матче девятого тура Серии А против "Удинезе".

Гости хоть и открыли счет на 12 минуте, но сразу получили суровый ответ. "Аталанта" как следует завелась и буквально вкатала соперника в газон "отгрузив" "Удинезе" семь мячей.

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Команда Джан Пьеро Гасперини повторила клубный рекорд, установленный футболистами "Аталанты" в далеком 1952 году. Тогда клуб из Бергамо так же обыграл своего соперника – "Триест" – со счетом 7:1.

Кроме того, за 9 матчей чемпионата "Аталанта" забила 28 мячей. Это лучший результат с сезона 1992/93, когда "Милан" забил 29 голов после 9 туров.

Видеообзор матча Аталанта – Удинезе

Напомним, что "Аталанта" является соперником донецкого "Шахтера" в групповом турнире Лиги чемпионов. После трех туров итальянцы не набрали ни одного очка, занимая последнее место в группе.