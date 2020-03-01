Соперник "Шахтера" в Лиге Европы вырвал ничью в матче Бундеслиги, проигрывая в два мяча: видео

В рамках 24-го тура чемпионата Германии соперник "Шахтера" по Лиге Европы – "Вольфсбург" – смог избежать поражения от берлинского "Униона".

Унион Берлин – Вольфсбург 2:2

Голы: Андерсон, 41, Фридрих, 56 – Герхардт, 60, Вегхорст, 81

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Новичок Бундеслиги мог впервые в своей истории одержать победу над "волками", растеряв преимущество в два мяча по ходу игры.

В первом тайме ворота "Вольфбсурга" поразил Себастьян Андерсон, а после перерыва отличился Мануэль Фридрих.

Видео гола Андерсона

Видео гола Фридриха

Однако уже через три минуты "Вольфсбург" отыграл один мяч благодаря точному удару Янника Герхардта. На 81-й минуте будущий соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы сравнял счет усилиями Вута Вегхорста.

Видео гола Герхардта

Видео гола Вегхорста

"Вольфсбург" занимает седьмое место в чемпионате Германии и отстает от шестого "Шальке" на одно очко. В следующем туре "волки" на своем поле сыграют против "Лейпцига".