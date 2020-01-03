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Соперника Далакяна могут оштрафовать на 25 тысяч долларов перед чемпионским боем в Киеве

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Артем Далакян проведет защиту титула против Хосбера Переса / УНІАН

Украинский боксер Артем Далакян проведет в Киеве защиту титула чемпиона WBA в легчайшем весе. Его соперником будет Хосбер Перес из Венесуэлы.

Стоит отметить, что бой состоится в весовой категории до 50,8 килограмма. Следовательно, если на официальной процедуре взвешивания Хосбер Перес будет весить больше, его будет ожидать штраф в 25 тысяч долларов, пишет "Чемпион". Соответствующий пункт есть в контракте боксера.

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При этом если вес венесуэльца будет больше, то бой может состояться. Но даже в случае победы Переса, он не получит чемпионский пояс. Такие случаи были неоднократно, в том числе и с украинскими боксерами. Так, в январе 2009 года Юрий Барашьян упустил возможность стать чемпионом мира WBA после того, как не смог уложиться в лимит своей весовой категории – 79,379 килограммов перед боем с обладателем титула венгром Золтаном Эрдейи. Украинец весил 80,18 килограмма, а затем еще и проиграл этот бой.

Напомним, бой Артем Далакян – Хосбер Перес состоится в Киеве 8 февраля 2020 года. Для украинца это будет четвертая защита своего чемпионского титула.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Артем Далакян
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