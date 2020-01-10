Соперника сборной Украины на Евро-2020 обвиняют в изнасиловании

Полузащитник "РБ Лейпциг" и сборной Австрии Штефан Ильзанкер является подозреваемым в изнасиловании.

На футболиста подала жалобу 26-летняя женщина. По ее словам, он изнасиловал ее на вечеринке в квартире в австрийском Зальцбурге 4 января, пишет Bild.

"Я могу подтвердить, что прокуратура Зальцбурга ожидает расследования против Штефана Ильзанкера из-за обвинений в изнасиловании. Прокуратура Зальцбурга поручила криминальной полиции города осуществить дальнейшие действия в расследовании. Нужно подождать и посмотреть", – отметил пресс-секретарь прокурора Зальцбурга Кристоф Ротер.

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При этом 30-летний футболист отрицает обвинения. А его адвокат заявил, что в показаниях жертвы "есть существенные противоречия".

Ильзанкер выступает за "РБ Лейпциг" с 2015 года. Он также игрок сборной Австрии (провел 40 матчей), которая является соперником сборной Украины на Евро-2020.