Соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" третий год подряд будет пытаться попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, пройдя квалификацию. Уже есть вероятные соперники киевского клуба на этом пути.

"Динамо" стартует с третьего раунда, и будет идти по "Пути представителей лиг". Во всех квалификационных раундах киевляне будут среди сеяных, благодаря высокому клубному коэффициенту.

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Еще перед стартом "Динамо" будут сыграны матчи второго квалификационного раунда. Там сыграют шесть команд – сеяные "Базель" (Швейцария), "Олимпиакос" (Греция) и ПСВ (Нидерланды) против "Виктории" (Чехия), "Истанбул" (Турция) и ЛАСК (Австрия). Матчи запланированы на 23 и 30 июля.

Все эти команды, за исключением "Базеля", могут стать соперником "Динамо" в третьем квалификационном раунде. А также "Брюгге" (Бельгия), который также стартует с третьего раунда, но попадет в число несеяных. Российский "Краснодар" точно не сыграет против "Динамо", ведь УЕФА разводит украинские и российские клубы. Матчи запланированы на 6-7 и 13 августа.

"Порту", который тоже стартует с третьего квалификационного раунда, будет среди сеяных. Как и французский "Лион". Но французская команда может напрямую попасть в Лигу чемпионов, если "Челси" выиграет Лигу Европы. Финал "Челси" – "Арсенал" состоится 29 мая.

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Если "Динамо" пройдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов, то 20-21 и 27-28 августа команда сыграет против одного из трех соперников, которые также пройдут квалификацию. "Динамо" на этой стадии тоже будет сеянным, и не сыграет с "Порту" (если португальская команда тоже пройдет третий раунде квалификации).

Если "Динамо" по сумме двух матчей обыграет своего соперника, то попадет в групповой этап Лиги чемпионов.