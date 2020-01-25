Соперники украинцев Редкача и Хегая еле уложились в рамки дивизионов на церемонии взвешивания
В Нью-Йорке прошла официальная процедура взвешивания перед вечером бокса компании Premier Boxing Champions. В главном бою Дэнни Гарсия проведет встречу против украинца Ивана Редкача. Также свой поединок проведет другой представитель Украины Арнольд Хегай.
Бойцы прошли официальную процедуру взвешивания и уложились в рамки дивизиона.
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Полусредний вес – до 66,6 кг (147 фунтов). Бой за статус обязательного претендента на пояс WBC:
- Иван Редкач – 66,5 кг (146,75 фунтов);
- Дэнни Гарсия – 66,6 кг (147 фунтов).
Второй легкий вес – до 55,2 кг (122 фунтов). Бой за статус обязательного претендента на пояс WBO:
- Арнольд Хегай – 55,2 кг (121,75 фунтов);
- Стефен Фултон -55,2 кг (122 фунта).
Арнольд Хегай – Стефен Фултон: церемония взвешивания / Фото: Boxing Scene
Украинец Редкач подходит к поединку после сенсационной победы. В июне 2019-го Иван неожиданно победил Девона Александера.
Эффектную победу в предыдущем поединке одержал и Гарсия. В апреле 2019-го Дэнни в седьмом раунде техническим нокаутом одолел Адриана Гранадоса.
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