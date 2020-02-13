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Состав женской сборной Украины на спринт на Чемпионате мира по биатлону

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Юлия Джима / 5 канал

В пятницу, 14 февраля, в итальянском Антхольце состоится женская спринтерская гонка в рамках Чемпионата мира по биатлону.

Украину на этой гонке представят четыре биатлонистки. Пяткой стартует Юлия Джима. 32-й стартовая позиция у Валентины Семеренко. Елена Пидгрушная – 79-я, а Вита Семеренко – 97-я.

К слову: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

Женский спринт стартует в 15:45. Участие примут 102 биатлонистки.

Чемпионат мира по биатлону 2020

  • Чемпионат мира по биатлону в 2020 году проходит в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.
  • В первый день соревнований сборная Украины заняла пятое место в классической смешанной эстафете.
  • Украинцы могли занять третье место, но из-за штрафного круга Дмитрия Подручного финишировали лишь пятые. Сам Пидручный объяснил причину провала.
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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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