Состоится ли бой Хабиб – Фергюсон: официальное заявление

18 апреля в Бруклине (США) должен состояться бойцовский турнир UFC 249. Главным событием шоу должен стать бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. В США из-за пандемии коронавируса отменяют ряд событий. UFC 249 также может пройти без зрителей.

Президент UFC Дейна Уайт сообщил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

"Бой Хабиб – Фергюсон состоится. Вероятно, даже не в США. Без зрителей. Но этот бой состоится", – цитирует Уайта Бретт Окамото.

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Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, рассказал, где может пройти бой с Тони Фергюсоном. По его словам, встреча бойцов может пройти в Дубае (ОАЭ).

Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя в России исключено,

– цитирует Нурмагомедова РБК.

Бой между спортсменами срывался четыре раза. Предыдущий раз бой не состоялся в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.

По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.

Коронавирус в США

Количество случаев заражения коронавирусом в США приближается к отметке в 4,5 тысячи человек. По состоянию на 17 марта известно о 86 летальных случаев.

С целью противодействия распространению коронавируса США ввели 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы.

Также коронавирус ударил по большому количеству соревнований. Из-за вируса в США отменен престижный теннисный турнир серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе и приостановлены баскетбольные матчи НБА.

Без зрителей пройдет турнир Bellator 241. Под угрозой проведения бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, который должен пройти 30 мая.



Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канал

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