Состоится ли бой Хабиб – Фергюсон: официальное заявление
18 апреля в Бруклине (США) должен состояться бойцовский турнир UFC 249. Главным событием шоу должен стать бой чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона. В США из-за пандемии коронавируса отменяют ряд событий. UFC 249 также может пройти без зрителей.
Президент UFC Дейна Уайт сообщил, что поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном состоится, несмотря на пандемию коронавируса.
"Бой Хабиб – Фергюсон состоится. Вероятно, даже не в США. Без зрителей. Но этот бой состоится", – цитирует Уайта Бретт Окамото.
Смотрите также Хабиб – Фергюсон: горячий промо-ролик боя
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, рассказал, где может пройти бой с Тони Фергюсоном. По его словам, встреча бойцов может пройти в Дубае (ОАЭ).
Скорее всего, это будет Дубай. Во-первых, там легче бороться с болезнями, потому что жара. И я думаю, Эмираты быстрее и легче заплатят за бой UFC. Проведение боя в России исключено,
– цитирует Нурмагомедова РБК.
- Бой между спортсменами срывался четыре раза. Предыдущий раз бой не состоялся в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
- Нурмагомедов ни разу не уступал по правилам MMA. На его счету 28 побед подряд, 11 из них одержаны в UFC.
- По этому показателю Хабиб сравнялся с Фергюсоном. Тони – бывший обладатель временного титула в легком весе.
Коронавирус в США
Количество случаев заражения коронавирусом в США приближается к отметке в 4,5 тысячи человек. По состоянию на 17 марта известно о 86 летальных случаев.
С целью противодействия распространению коронавируса США ввели 30-дневное ограничение на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы.
Также коронавирус ударил по большому количеству соревнований. Из-за вируса в США отменен престижный теннисный турнир серии ATP Masters 1000 и WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе и приостановлены баскетбольные матчи НБА.
Без зрителей пройдет турнир Bellator 241. Под угрозой проведения бой Василий Ломаченко – Теофимо Лопес, который должен пройти 30 мая.
Как отличить коронавирус / Инфографика 24 канал
Самые интересные новости спорта – подписывайтесь на наш Twitter и Telegram.
Выбор редакции
-
УЕФА требует 300 миллионов евро от клубов из-за переноса Евро-2020сегодня , 09:49
-
Досрочное завершение УПЛ, первая смерть футболиста от коронавируса: новости спорта 16 мартасегодня , 07:30
-
"Шахтер" могут признать чемпионом, а "Динамо" оставить без Лиги чемпионов: все из-за коронавирус16 марта , 18:18