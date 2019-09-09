Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по баскетболу: фото

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Кубок Украины по баскетболу
Кубок Украины по баскетболу / ФБУ

В понедельник, 9 сентября, состоялась жеребьевка 1/16 финала мужского Кубка Украины, в котором примут участие команды Первой, Высшей лиг и Суперлиги.

В этом раунде противостояние будет состоять из двух матчей – первый будет проходить на площадке команды, которая представляет низшую лигу. Если оба клуба представляют одну лигу – первый матч будет играться на площадке команды, указанной первой.

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Квалификационный раунд, по итогам которого будет окончательно определены пары 1/16 финала, завершится 6 октября.

Таким образом сформирована и соревновательная сетка: в 1/8 финала сыграют победители пары 1 против победителя пары "2", победитель пары "3" против победителя пары "4" и так далее.

Кубок Украины. 1/16 финала

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Теги: Спорт Баскетбол
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