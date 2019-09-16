Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу: с кем и когда сыграет "Ливерпуль"

ФИФА провела жеребьевку клубного чемпионата мира по футболу. Европу на этом турнире будет представлять победитель Лиги чемпионов английский "Ливерпуль".

Всего в турнире сыграют семь команд. Пока же известны имена пяти участников. Не определены еще победители азиатской Лиги чемпионов (там сейчас идет стадия четвертьфиналов) и Кубка Либертадорес (команды уже сыграли четвертьфиналы).

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В целом же в первом раунде сыграет хозяин турнира "Аль-Садд" против "Иангена", представляющего Океанию. Во втором туре победитель этой пары сыграет против мексиканского "Монтеррея". В другом матче тунисский "Эсперанс" будет противостоять победителю азиатской Лиги чемпионов.

"Ливерпуль", как победитель Кубка Либертадорес, стартует с полуфинала. Европейский клуб сыграет против победителя пары с участием "Монтеррея".

Матчи клубного чемпионата мира по футболу пройдут в Катаре. Турнир продлится с 11 по 21 декабря. Свои матчи "Ливерпуль" сыграет 18 декабря (полуфинал) и 21 декабря (финал или матч за третье место).