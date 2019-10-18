Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов: украинский "Продексим" узнал соперников

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка элит-раунда Лиги чемпионов УЕФА по футзалу. Имена своих соперников узнали 16 участников.

Чемпион Украины "Продексим" занял второе место в своем квартете в предыдущем раунде, поэтому продолжает борьбу за трофей. Херсонцы узнали соперников в элит-раунде Лиги чемпионов.

Читайте также: "Ураган" разгромил "Продексим" в матче за Суперкубок Украины по футзалу

Итак, "Продексим" сыграет против испанской "Барселоны", чешской "Спарты" из Праги и белорусской "Столицы" из Минска.

Матчи пройдут 19-24 ноября на площадке белорусской "Столицы".

Победители каждой из групп пробьются в Финал четырех Лиг чемпионов УЕФА по футзалу, который будет проходить 23-25-го или 24-26 апреля 2020 года на площадке одного из участников.

Как "Продексим" играл в предыдущем раунде?

Херсонский клуб сыграл вничью с лиссабонской" Бенфикой "(1:1) и разбил бельгийский клуб" Халле Гооик "(3:7) и азербайджанскую команду" Араз " (8: 3).



Таким образом, "Продексим" и "Бенфика" набрали по 7 очков и прошли в элит-раунд. В прошлом сезоне херсонцы не смогли выйти в элит-раунд, заняв последнее место в своей группе.